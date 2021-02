Gasparri: basta teatrini per Raggi, discutiamo proposte (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Vogliono mettere in piedi un teatrino in Parlamento durante la crisi di Governo per fingere di parlare di Roma Capitale con la presenza della Raggi. Forza Italia non e’ d’accordo. Vogliono parlare di Roma Capitale, delle risorse e dei mezzi da dare alla nostra citta’? Mettano all’ordine del giorno con immediatezza le proposte di legge che affrontano la materia.” “Noi ne abbiamo una a prima firma Barelli che siamo pronti a discutere e approvare oggi stesso. Ma i teatrini propagandistici quelli no. Il Parlamento non e’ la saletta per i giochini dei grillini ma il luogo delle decisioni.” “Pronti a discutere di Roma Capitale, tesi che proponiamo da sempre, ma assolutamente contrari a far venire in Parlamento la Sindaca a fine mandato che ha distrutto la citta’ e che non ha nulla da dire ne’ in Parlamento ne’ ai romani”. Lo dichiara ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Vogliono mettere in piedi un teatrino in Parlamento durante la crisi di Governo per fingere di parlare di Roma Capitale con la presenza della. Forza Italia non e’ d’accordo. Vogliono parlare di Roma Capitale, delle risorse e dei mezzi da dare alla nostra citta’? Mettano all’ordine del giorno con immediatezza ledi legge che affrontano la materia.” “Noi ne abbiamo una a prima firma Barelli che siamo pronti a discutere e approvare oggi stesso. Ma ipropagandistici quelli no. Il Parlamento non e’ la saletta per i giochini dei grillini ma il luogo delle decisioni.” “Pronti a discutere di Roma Capitale, tesi che proponiamo da sempre, ma assolutamente contrari a far venire in Parlamento la Sindaca a fine mandato che ha distrutto la citta’ e che non ha nulla da dire ne’ in Parlamento ne’ ai romani”. Lo dichiara ...

