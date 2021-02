GameStop | i trader provocano perdite per 40 miliardi | ora si punta sull' argento

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli hedge fund in rosso di 40di euro. Dopo il caso, si accendere il dibattito suiribelli, che nei giorni successivi al primo short sqeeze hannoto su altri titoli minori, ribaltando le operazioni al ribasso dei fondi speculativi. Uno scenario rispetto al quale sono scesi in campo anche i broker, che hanno limitato gli acquisti sui titoli oggetto di forte volatilità. Ora gli occhi dei piccoli investitori (organizzati in gruppi di investimento tramite il web) si dirigono. Nella scorsa settimana il metallo quotava 25 dollari, ma dopo il raid deiribelli i prezzi hanno superato i 30 dollari e ora potrebbero avvicinarsi ai massimi storici. Anche in questo caso l'obiettivo di fondo resta però quello di andare contro i ...