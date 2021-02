GameStop | domina la volatilità nel trading pre-market

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La pazza corsa dipotrebbe non fermarsi. Il titolo ha guadagnato oltre il 1600% nell’ultimo mese, principalmente nell’ultima settimana, e rimane caratterizzato da una grande. Le azioni del rivenditore di videogiochi sono aumentate del 18%, a quota 384 dollari, nelpre-, salvo poi scendere sotto il livello di chiusura di venerdì scorso. Il rally della settima scorsa avrebbe fatto perdere circa 20 miliardi di dollari agli hedge fund con posizioni short sul titolo, secondo i dati di S3 Partners. Un indicatore per il fatto che la situazione è tutt’altro che tornata alla normalità sono le limitazioni che Robinhood e altre app dicontinuano a mantentere sull’acquisto di azioni e opzioni di. Le stesse app stanno limitando gli ...

