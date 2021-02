Gabriel Batistuta, il Re Leone di Fiorentina e Roma (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ nato l’1 febbraio 1969 a Avellaneda. Gabriel Omar Batistuta è stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione. Ha vinto uno scudetto. Gabriel Omar Batistuta nasce a Avellaneda, nella provincia di Santa Fe’, l’1 febbraio 1969. E’ considerato uno dei più grandi attaccanti nella storia dell’Argentina, nonché della sua generazione. Con i club ha segnato esattamente 300 gol ufficiali, a cui si aggiungono i 54 timbrati con la Seleccion. Argentina e Fiorentina Ha esordito nel 1988 con il Newell’s Old Boys, alla corte di Marcelo Bielsa, giocando subito la finale di Copa Libertadores contro il Nacional di Montevideo. Ingaggiato dal River Plate, segna 17 gol in una stagione ma viene messo fuori rosa da Passarella. Nel 1990 passa ai rivali del Boca Juniors con cui si consacra: vince il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ nato l’1 febbraio 1969 a Avellaneda.Omarè stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione. Ha vinto uno scudetto.Omarnasce a Avellaneda, nella provincia di Santa Fe’, l’1 febbraio 1969. E’ considerato uno dei più grandi attaccanti nella storia dell’Argentina, nonché della sua generazione. Con i club ha segnato esattamente 300 gol ufficiali, a cui si aggiungono i 54 timbrati con la Seleccion. Argentina eHa esordito nel 1988 con il Newell’s Old Boys, alla corte di Marcelo Bielsa, giocando subito la finale di Copa Libertadores contro il Nacional di Montevideo. Ingaggiato dal River Plate, segna 17 gol in una stagione ma viene messo fuori rosa da Passarella. Nel 1990 passa ai rivali del Boca Juniors con cui si consacra: vince il ...

