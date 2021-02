Furto a casa di Wanda Nara e Mauro Icardi: per i ladri un bottino di 400mila euro (Di lunedì 1 febbraio 2021) ladri a casa Icardi. Mauro Icardi e sono stati vittime di un Furto nella loro villa a Parigi e i malviventi hanno portato via un bottino di oltre 400mila euro , potendo contare anche sul prezioso ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021)e sono stati vittime di unnella loro villa a Parigi e i malviventi hanno portato via undi oltre, potendo contare anche sul prezioso ...

SkySport : Icardi, ladri in casa e furto da 400 mila euro: la notizia dell'Equipe - Corriere : Juventus, svaligiata la casa di McKennie durante la Coppa Italia - SkySport : Furto in casa McKennie: ladri in azione durante Juventus-Spal di Coppa Italia - bolartur : RT @leggoit: Furto a casa di Wanda Nara e Mauro Icardi: per i ladri un bottino di 400mila euro - krudesky : RT @Elena81353537: 'LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI'? VERDINI torna a casa ai domiciliari:ad aspettarlo c'è anche SALVINI I poveri Cristi,seria… -