Francesca Barra | la poesia romantica per Claudio Santamaria su Instagram

Leggi su dilei

(Di lunedì 1 febbraio 2021)commuove con unadedicata al maritoe pubblicata su. L’attore e la giornalista sono legati da un amore profondo, coronato nel 2017 dalle nozze, celebrate prima negli Stati Uniti, poi a Policoro, paese d’origine di. Da tempo la scrittrice ha trasformato il suo profilo social in un angolo in cui racconta storie di vita vera e in cui, con grande sincerità, affronta temi spesso anche molto delicati. Fra gli ultimi post spicca quello dedicato a, grande amore della sua vita. “La prima volta non fu quando ci spogliammo – ha scritto -, ma qualche giorno prima, mentre parlavi sotto un albero. Sentivo zone lontane del mio corpo che ...