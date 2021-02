FOTO Sofia Goggia: “Sono a pezzi, ho finito le lacrime. Ripartirò con coraggio” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sofia Goggia, pochi istanti fa, ha fatto il suo primo post su Facebook successivo al brutto infortunio patito ieri. La campionessa azzurra ha postato una FOTO e un lungo commento in cui esprime tutto il suo rammarico per quanto accaduto. Sofia, però, nelle ultime righe si dimostra, ancora una volta, battagliera e ribadisce che è pronta a tornare in pista più forte di prima. Di seguito il post di Goggia. Dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime ma il tremendo dolore , misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di… Pubblicato da Sofia Goggia su Lunedì 1 febbraio 2021 FOTO: Lapresse Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021), pochi istanti fa, ha fatto il suo primo post su Facebook successivo al brutto infortunio patito ieri. La campionessa azzurra ha postato unae un lungo commento in cui esprime tutto il suo rammarico per quanto accaduto., però, nelle ultime righe si dimostra, ancora una volta, battagliera e ribadisce che è pronta a tornare in pista più forte di prima. Di seguito il post di. Dopo trenta ore credo di averelema il tremendo dolore , misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di… Pubblicato dasu Lunedì 1 febbraio 2021: Lapresse

