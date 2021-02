Florida | spegne il frigorifero per errore | distrutte oltre 1 100 dosi di vaccino anti-Covid Pfizer

(Di lunedì 1 febbraio 2021) .1.100diprodotto dallasono statein. L’incidente causato da un “umano”: un operatore sanitario avrebbe spento ilin cui erano conservate le fiale. I funzionari della contea di Palm Beach sostengono che l’incidente non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dei pazienti. Un migliaio didi. È accaduto in, dove sarebbero con precisione 1.160 ledi siero dellaormai inutilizzabili. Secondo quanto riportato dai media locali, un operatore sanitario avrebbe ...

Un migliaio di dosi di vaccino anti - Covid distrutte. È accaduto in Florida, dove sarebbero con precisione 1.160 le dosi di siero della Pfizer ormai inutilizzabili. Secondo quanto riportato dai media locali, un operatore sanitario avrebbe spento il frigorifero per ... Il vaccino Pfizer deve essere conservato a una temperatura di -70 gradi Fahrenheit ma può essere trasferito in un normale frigorifero cinque giorni prima della somministrazione. È accaduto in Florida, ...