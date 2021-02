Fiorentina, ecco Rosati: il portiere si è liberato dal Torino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Rosati ha firmato la risoluzione del contratto con il Torino: prossimo il passaggio del portiere alla Fiorentina Antonio Rosati ha raggiunto la sede del Torino questo pomeriggio per firmare la risoluzione del contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere vestirà la maglia della Fiorentina in qualità di terzo dietro a Dragowski e Terracciano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonioha firmato la risoluzione del contratto con il: prossimo il passaggio delallaAntonioha raggiunto la sede delquesto pomeriggio per firmare la risoluzione del contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilvestirà la maglia dellain qualità di terzo dietro a Dragowski e Terracciano. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Fiorentina, la trattativa per il rinnovo di Vlahovic entra nel vivo: ecco l'offerta viola - Fiorentinanews : #Rosati-#Fiorentina, il ritorno è realtà: ecco la durata del contratto #calciomercato - VincenzaSMF : @doluccia16 Certo, ma non in tutti i miliardi fatti, ora per il guazzetto fiorentino ,la Elena, prende posto alla g… - canteraviolacom : #Fiorentina ? UFFICIALE - Primavera, ecco Giordani dal #Frosinone: la formula - riccardodomen : UFFICIALE| Fiorentina, ecco #Giordani dal @Frosinone1928 Il portiere si aggregherà alla Primavera Viola, allenata da #Aquilani. -