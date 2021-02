Fiorentina, accordo con il Torino per Rosati: sarà il terzo portiere (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Fiorentina ha acquistato in chiusura di mercato Antonio Rosati. sarà il terzo portiere nella gerarchia di Cesare Prandelli Nonostante il presidente Rocco Commisso avesse annunciato la chiusura del mercato della Fiorentina, i viola stanno per completare un colpo in entrata. Come riferito da Sportitalia, il direttore sportivo Daniele Pradè ha trovato l’accordo con il Torino per l’acquisto di Antonio Rosati, che diventerà il terso portiere viola alle spalle di Dragowski e Terracciano. #Fiorentina in arrivo il terzo portiere del #Torino #Rosati @tvdellosport #transfers — Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2021 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Laha acquistato in chiusura di mercato Antonioilnella gerarchia di Cesare Prandelli Nonostante il presidente Rocco Commisso avesse annunciato la chiusura del mercato della, i viola stanno per completare un colpo in entrata. Come riferito da Sportitalia, il direttore sportivo Daniele Pradè ha trovato l’con ilper l’acquisto di Antonio, che diventerà il tersoviola alle spalle di Dragowski e Terracciano. #in arrivo ildel #@tvdellosport #transfers — Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2021 Leggi su ...

