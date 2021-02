Fiocco rosa per Lautaro: è nata la figlia Nina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il gol ritrovato sabato con il Benevento, Lautaro Martinez festeggia la nascita della primogenita Nina. A dare la notizia lo stesso attaccante argentino che ha postato su Instagram la foto con la compagna, Agustina Gandolfo e la piccola. “BENVENUTA” ha scritto il Toro, che ha poi scritto: “Grazie Agustina per questa gioia immensa”. Auguri alla famiglia! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@Lautaromartinez) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il gol ritrovato sabato con il Benevento,Martinez festeggia la nascita della primogenita. A dare la notizia lo stesso attaccante argentino che ha postato su Instagram la foto con la compagna, Agustina Gandolfo e la piccola. “BENVENUTA” ha scritto il Toro, che ha poi scritto: “Grazie Agustina per questa gioia immensa”. Auguri alla famiglia! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daJavier Martinez (@martinez) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

