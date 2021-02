Fiocco rosa in casa Martinez, è nata Nina. Agustina Gandolfo: “Benvenuta nella nostra vita” (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attesa di mamma e papà era tanta per l'imminente arrivo di Nina. Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono al settimo cielo per la nascita della loro prima bambina. "Benvenuta nella nostra vita amore nostro", ha scritto l'argentina postando il primo scatto di famiglia.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKvuZmwpbkG/?hl=it" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attesa di mamma e papà era tanta per l'imminente arrivo di. Lautarosono al settimo cielo per la nascita della loro prima bambina. "amore nostro", ha scritto l'argentina postando il primo scatto di famiglia.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKvuZmwpbkG/?hl=it" Golssip.

DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Fiocco rosa in casa Martinez: è nata Nina, primogenita di Lautaro e Agustina - FcInterNewsit : Fiocco rosa in casa Martinez: è nata Nina, primogenita di Lautaro e Agustina - chero_sene : @lady_summerisle da qualche parte ho l'orrenda maglietta che mi regalò mia zia normie con un teschio kawaii dal fio… - SorrentoESports : RT @sorrentocalcio: ????? Fiocco rosa in casa rossonera. Il nostro Team Manager Giuseppe Del Gaizo è diventato papà della bellissima Costanza… - Oakey_007 : RT @sorrentocalcio: ????? Fiocco rosa in casa rossonera. Il nostro Team Manager Giuseppe Del Gaizo è diventato papà della bellissima Costanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa tra Atrani e Minori: è nata Giulia! Auguri a Martina ed Andrea

Un fiocco rosa che unisce idealmente due paesi della Costiera, Atrani e Minori, che danno il benvenuto a Giulia, primogenita di Martina Cavaliere e Andrea Sinno. Un vero e proprio raggio di sole che ha ...

NATA MONICA!

Fiocco rosa a via Bagnulo e al Casale a Meta. Per la gioia di Rosaria e Massimiliano, e arrivata Monica. 3080 grammi di felicità. Ad attenderla anche le altre principessine, Nadia e Sofia. Gli auguri ...

Fiocco rosa in casa Martinez: è nata Nina, primogenita di Lautaro e Agustina Fcinternews.it Fiocco azzurro e speranza

Ho posto sul portone di casa un fiocco azzurro. È nato a Milano mio nipote Federico. Non potrò raggiungerlo causa restrizioni da Covid. Gioia da un lato e un po’ di rincrescimento dall’altro. Mentre m ...

Cresce Santa Croce Tutti gli altri in calo

I numeri dei nati e dei morti nel 2020 e il raffronto con il 2019. Montopoli sta peggio di tutti. Capecchi: "Incentivi allo studio" ...

Unche unisce idealmente due paesi della Costiera, Atrani e Minori, che danno il benvenuto a Giulia, primogenita di Martina Cavaliere e Andrea Sinno. Un vero e proprio raggio di sole che ha ...a via Bagnulo e al Casale a Meta. Per la gioia di Rosaria e Massimiliano, e arrivata Monica. 3080 grammi di felicità. Ad attenderla anche le altre principessine, Nadia e Sofia. Gli auguri ...Ho posto sul portone di casa un fiocco azzurro. È nato a Milano mio nipote Federico. Non potrò raggiungerlo causa restrizioni da Covid. Gioia da un lato e un po’ di rincrescimento dall’altro. Mentre m ...I numeri dei nati e dei morti nel 2020 e il raffronto con il 2019. Montopoli sta peggio di tutti. Capecchi: "Incentivi allo studio" ...