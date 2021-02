Finalmente Anna Moroni da Antonella Clerici ma il vaccino la blocca (Foto) (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ il collegamento che attendevamo tutti quello di Anna Moroni e Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno (Foto). Gran festa per tutti con la maestra in cucina in videochiamata ma quanto ci piacerebbe vederla nello studio di Rai 1, nella cucina nel bosco. Anna Moroni sta per compiere 82 anni, non si sente ancora di andare a Milano: “Ma quando farò il vaccino verrò”. Antonella Clerici comprende ma le manca tanto la sua Annina e anche lei non nasconde la nostalgia. Tante le domande per la Moroni che racconta di suo marito: “Tonino con la vecchiaia sta diventando sempre più strano, non gli va bene niente, controlla tutto, anche perché tengo accese tanto le luci. Per fortuna che non c’è mai, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ il collegamento che attendevamo tutti quello dinella cucina di E’ sempre mezzogiorno (). Gran festa per tutti con la maestra in cucina in videochiamata ma quanto ci piacerebbe vederla nello studio di Rai 1, nella cucina nel bosco.sta per compiere 82 anni, non si sente ancora di andare a Milano: “Ma quando farò ilverrò”.comprende ma le manca tanto la sua Annina e anche lei non nasconde la nostalgia. Tante le domande per lache racconta di suo marito: “Tonino con la vecchiaia sta diventando sempre più strano, non gli va bene niente, controlla tutto, anche perché tengo accese tanto le luci. Per fortuna che non c’è mai, ...

anna_pensil : RT @titofaraci: Arcuri finalmente ha commesso l’unico sbaglio che in Italia non bisogna mai fare: nominare invano De André. - Anna__polly : RT @LedonneLuce: Una settimana di lavoro e finalmente vi posto queste sue tavole di fumetto ispirate al bellissimo Momento tra tommy e Stef… - MezzogiornoRai1 : RT @Monicavda83: Finalmente in collegamento c'è Anna Moroni ???? #esempremezzogiorno - Monicavda83 : Finalmente in collegamento c'è Anna Moroni ???? #esempremezzogiorno - anna_belle_f : Gennaio è stato un anno pesante, ma finalmente ne siamo fuori. #1febbraio -