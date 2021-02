Fidanzati per Convenienza la trama del film su Rai Premium lunedì 1 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fidanzati per Convenienza il film su Rai Premium stasera lunedì 1 febbraio, la trama Fidanzati per Convenienza è il film scelto da Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) per la prima serata di lunedì 1 febbraio. Il film apre il ciclo di tv movie Un amore di lunedì, con cui il canale Rai nel mese di San Valentino, proverà a scaldare il cuore degli spettatori perchè non sai mai quando può scoppiare l’amore. Diretto da David Winning e prodotto per il canale cable americano Hallmark Channel, si tratta di un film tv non ci sono quindi dati sugli incassi e non è in streaming su altri operatori se non su ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 1 febbraio 2021)perilsu Raistasera, laperè ilscelto da Rai(canale 25 del digitale terrestre) per la prima serata di. Ilapre il ciclo di tv movie Un amore di, con cui il canale Rai nel mese di San Valentino, proverà a scaldare il cuore degli spettatori perchè non sai mai quando può scoppiare l’amore. Diretto da David Winning e prodotto per il canale cable americano Hallmark Channel, si tratta di untv non ci sono quindi dati sugli incassi e non è in streaming su altri operatori se non su ...

