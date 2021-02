Festival di Sanremo: cambio di location. Ecco dove si potrebbe tenere la kermesse (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’organizzazione del Festival di Sanremo richiede quest’anno un impiego straordinario di energie per fronteggiare i rigidissimi protocolli sanitari anti Covid predisposti dal Comitato tecnico-scientifico. ‘Casus belli’ della vicenda che ha portato a più scontri tra Rai e Governo è la questione del pubblico che la prima vorrebbe ad ogni costo, mentre di idea diametralmente opposta è il Cts. Gli organizzatori però non si arrendono ed ora si è aggiunta un’altra voce in campo, quella del mondo discografico, sintetizzata da Enzo Mazza, amministratore delegato della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) che propone un’idea rivoluzionaria per il Festival di Sanremo: rinunciare al palco dell’Ariston e spostare la kermesse canora in una tensostruttura, proponendo, in particolare, il Forum di ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’organizzazione deldirichiede quest’anno un impiego straordinario di energie per fronteggiare i rigidissimi protocolli sanitari anti Covid predisposti dal Comitato tecnico-scientifico. ‘Casus belli’ della vicenda che ha portato a più scontri tra Rai e Governo è la questione del pubblico che la prima vorrebbe ad ogni costo, mentre di idea diametralmente opposta è il Cts. Gli organizzatori però non si arrendono ed ora si è aggiunta un’altra voce in campo, quella del mondo discografico, sintetizzata da Enzo Mazza, amministratore delegato della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) che propone un’idea rivoluzionaria per ildi: rinunciare al palco dell’Ariston e spostare lacanora in una tensostruttura, proponendo, in particolare, il Forum di ...

