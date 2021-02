Festival di Sanremo 2021 | la Rai conferma | niente pubblico all’Ariston Solo show tv

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Allora è deciso e la Rai loal teatro Ariston per ildi. Stop agli eventi esterni e alla presenza adi programmi collegati al. Sono i punti essenziali individuati dalla Rai nel protocollo per lo svolgimento in sicurezza deldiche sarà inviato domani al Comitato tecnico scientifico

Ufficiale: la RAI presenterà al Cts, il comitato tecnico scientifico, il protocollo organizzativo - sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston aldi2021. Dopo l'incontro della RAI con il direttore artistico deldi, Amadeus, è emerso di come questa edizione deldebba concentrarsi sull'evento serale all'......e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Ricette coi Fiocchi Salento in forma Questioni di fede MotoridiMovida Web ...Dal 2 al 6 marzo si svolgerà la famosa kermesse musicale. Quest’anno però, causa Covid, il Festival di Sanremo si svolgerà senza pubblico in sala, e non saranno organizzati eventi esterni o programmi ...Amadeus e tutto lo staff artistico perdono il braccio di ferro contro il governo: le misure di sicurezza anti Coronavirus saranno estreme.