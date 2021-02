(Di lunedì 1 febbraio 2021)Ceo – Sono iniziati i casting per stabilire chi sarà ilCEO. Al momento il ruolo è ricoperto ad interim dal presidente, John Elkann, dopo che Louis Camilleri si è dimesso a dicembre. Camilleri ha supervisionato un rinnovamentogamma, introducendo sette nuovi modelli stradali negli ultimi due L'articolo

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Ferrari, caccia al nuovo CEO: si guarda al mondo della moda: Ferrari Ceo – Sono iniziati i cas… - sborra_boy : RT @ItalianAirForce: Per il mese di ottobre uno Lockheed Fiat F-104 G 'Starfighter ' in versione #SpecialColor. Questo velivolo è stato int… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari caccia

...nuova power unit Honda dovrebbero permettere a Max Verstappen di essere più incisivo nella... che ha raccolto il testimone di Carlos Sainz, che ha accettato l'offerta dellaper ...... di, di pesca e quanto altro)? O che il 27 Gennaio 1932 il simbolo del 'cavallino rampante' ,... nel 1923 dalla madre del mitico aviatore come portafortuna al pilota automobilistico Enzo, ...Il Crotone ospita il Genoa in occasione della 20a giornata di Serie A. La partita è in programma alle ore 15 tra le mura dello stadio Scida.Ricordate il Daniel Ricciardo che faceva divertire tutti quando guidava la Red Bull? Aggressivo, bravissimo nei sorpassi, vincente. Poi, è arrivato Max Verstappen al suo fianco e le cose ...