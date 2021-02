Ferrari | Binotto | “Non riusciremo a chiudere il divario con Mercedes nel 2021”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Onestamente, ilcon laè molto grande e non lomo nel. Però ogni gara fa storia a sé e non si sa mai cosa può succedere durante la stagione“. Mattia, team principal della, vede ancora lacome la favorita numero uno per la vittoria del Mondialedi Formula 1. L’ingegnere emiliano, però, dopo una stagione avara di successi punta al rilancio della Rossa pensando gara dopo gara: “In un Gran Premio può succedere di tutto, e se ci sarà un’opportunità saremo lì per prendercela e giocarcela – si legge su GPFans -. Poi, chiaramente, non ho la sfera di cristallo. Aspettiamo marzo e vediamo. Ci sono incertezze e stiamo lavorando molto duramente per fare del nostro meglio, vediamo quale sarà il nostro ...