Fedez a rischio squalifica da Sanremo: Ecco il motivo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fedez rischia seriamente l'esclusione da Sanremo dopo quanto accaduto durante le prove: Ecco il motivo sconvolgente Fedez (Instagram)Fedez quest'anno sarà uno dei volti dei concorrenti che si sfideranno durante il Festival di Sanremo. Ci sono state molte polemiche intorno a questa edizione dello show. In particolare non è ancora stata risolta la problematica che riguarda la presenza del pubblico. Amadeus ha spinto molto per far si che al teatro Ariston sia presente oltre che un numero considerevole di spettatori, anche gli addetti alla stampa ed ovviamente gli addetti ai lavori. In un periodo così complicato, dove è in atto una pandemia a livello mondiale sembrerebbe un utopia. Tuttavia un numero limitato di spettatori non sarebbe una cosa impossibile ...

