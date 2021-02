Federico Fashion Style in lacrime alla stazione | “Ho perso il treno e così il Covid…”

(Di lunedì 1 febbraio 2021)ha reso partecipi i suoi follower di una brutta disavventura che ha vissuto in. In breve, il parrucchiere delle star ha preso ila causa di una lunga coda, pur essendo arrivato in anticipo. Ha raccontato le proprie emozioni a caldo e si è quindi lasciato andare a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : AVREI AMATO SE FEDERICO FASHION STYLE SI FOSSE PRESENTATO COL POS NELL’ASCENSORE CON LA MOSETTI #noneladurso - trash_italiano : Qui per l’ascensore con Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. #noneladurso - icybelle_ : RT @trash_italiano: Qui per l’ascensore con Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. #noneladurso - icybelle_ : RT @Ri_Ghetto: HANNO RICREATO IL SALONE DI FEDERICO FASHION STYLE ?? #noneladurso - icybelle_ : RT @trash_italiano: AVREI AMATO SE FEDERICO FASHION STYLE SI FOSSE PRESENTATO COL POS NELL’ASCENSORE CON LA MOSETTI #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

Mediaset Play

Style, sfogo epicoUna giornata no per il noto parrucchiereStyle . Di recente ospite nel salotto del gossip di Barbara D'Urso, per cercare di fare pace con Antonella Mosetti, con la quale erano nati duri scontri durante la scorsa settimana, ...Federico Fashion Style ha reso partecipi i suoi follower di una brutta disavventura che ha vissuto in stazione. In breve, il parrucchiere ...Il parrucchiere dei Vip si è trovato coinvolto in una nuova spiacevole disavventura. Ecco quanto è acceduto e qual è stata la sua reazione ...