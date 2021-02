‘Febbre da cavallo’, blitz degli agenti all’Ippodromo delle Capannelle: sorpresi in flagranza oltre 70 ‘cavallari’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) “stanno arrivando le guardie, sbrigateve c’è n’esercito de guardie”. Una scena filmica, quella consumatasi l’altro giorno all’Ippodromo romano delle Capannelle dove, in barba alle restrizioni ed alle misure anticovid, un nutrito gruppo di ‘cavallari’ (come ribattezzati nel gergo), si era radunato, per dare libero sfogo all’incontenibile passione anzi, come il cinema insegna, ad un costoso vizio. Febbre da cavallo: nell’immaginario ci si rideva con Madrake & C. Solo che, ad animare l’appuntamento della corsa ‘Galoppo’, non c’erano Soldatino, King e D’Artagnan, lo sgangherato tris di brocchi intorno ai quali, nell’oramai mitico ‘Febbre da cavallo’ (diretto da Steno nel ’76), si consumavano le ‘malin-comiche’ disavventure der Mandrake e der Pomata, incalliti e squattrinati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) “stanno arrivando le guardie, sbrigateve c’è n’esercito de guardie”. Una scena filmica, quella consumatasi l’altro giornoromanodove, in barba alle restrizioni ed alle misure anticovid, un nutrito gruppo di(come ribattezzati nel gergo), si era radunato, per dare libero sfogo all’incontenibile passione anzi, come il cinema insegna, ad un costoso vizio. Febbre da cavallo: nell’immaginario ci si rideva con Madrake & C. Solo che, ad animare l’appuntamento della corsa ‘Galoppo’, non c’erano Soldatino, King e D’Artagnan, lo sgangherato tris di brocchi intorno ai quali, nell’oramai miticoda(diretto da Steno nel ’76), si consumavano le ‘malin-comiche’ disavventure der Mandrake e der Pomata, incalliti e squattrinati ...

