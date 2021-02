“Fanno male alla schiena”: i banchi a rotelle della Azzolina sono già finiti negli scantinati (Di lunedì 1 febbraio 2021) I primi a trasferire i banchi a rotelle negli scantinati della scuola sono stati i presidi del Veneto. I bambini si lamentavano, dicevano di non starci comodi, di avere mal di schiena. Valutata l’assoluta irrilevanza, ai fini della prevenzione del Covid, dell’utilità dei banchi mobili fatti acquistare in tutta Italia dalla ministra Azzolina, in tante scuole si è deciso di recuperare i vecchi banchi tradizionali e di rimetterli in classe. Un flop clamoroso, che rischia di allargarsi a tutta l’Italia, con uno spreco di risorse clamorose, se andasse davvero così: si parla di quasi 250 euro a banco a rotelle, per oltre due milioni di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) I primi a trasferire iscuolastati i presidi del Veneto. I bambini si lamentavano, dicevano di non starci comodi, di avere mal di. Valutata l’assoluta irrilevanza, ai finiprevenzione del Covid, dell’utilità deimobili fatti acquistare in tutta Italia dministra, in tante scuole si è deciso di recuperare i vecchitradizionali e di rimetterli in classe. Un flop clamoroso, che rischia dirgarsi a tutta l’Italia, con uno spreco di risorse clamorose, se andasse davvero così: si parla di quasi 250 euro a banco a, per oltre due milioni di ...

