Evan Rachel Wood: "Marilyn Manson ha abusato di me per anni", l'accusa sui social (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'Marilyn Manson ha abusato di me per anni', si legge nel post con cui Evan Rachel Wood punta il dito contro il suo ex e si schiera con le vittime di abusi. Evan Rachel Wood ha condiviso sui social un post attraverso il quale accusa Marilyn Manson di aver abusato di lei per anni, sin da quando lei era ancora una adolescente. L'attrice ha definito il cantante "Un uomo pericoloso" e si è schierata dalla parte di tutte le vittime di abusi. Nelle scorse ore, sul profilo Instagram di Evan Rachel Wood è apparso un post che ha spiazzato molte persone e ne ha spinte altrettante ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'hadi me per', si legge nel post con cuipunta il dito contro il suo ex e si schiera con le vittime di abusi.ha condiviso suiun post attraverso il qualedi averdi lei per, sin da quando lei era ancora una adolescente. L'attrice ha definito il cantante "Un uomo pericoloso" e si è schierata dalla parte di tutte le vittime di abusi. Nelle scorse ore, sul profilo Instagram diè apparso un post che ha spiazzato molte persone e ne ha spinte altrettante ...

web Evan Rachel Wood ha vuotato il sacco e ha accusato il suo ex fidanzato Marilyn Manson di averla violentata per anni. L'ha fatto nelle prime ore di questa giornata quando ha deciso di rompere il ...

Doccia gelata per il cantante metal Brian Warner, conosciuto anche come Marilyn Manson, che si è ritrovato da un giorno all’altro con un “J’Accuse” da parte dell’attrice Evan Rachel Wood, sua fidanzat ...

L’attrice diceva da tempo di essere stata vittima di una relazione tossica, e ora tira fuori per la prima volta il nome del carnefice. Che è quello della rockstar ...

