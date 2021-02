Evan Rachel Wood: «Marilyn Manson ha abusato di me per anni» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cinque anni sono passati dalla prima denuncia, da quando Evan Rachel Wood raccontò di essere stata vittima di abusi tanto feroci da averi indotto alla morte una parte di sé. «Aveva attacchi di estrema gelosia, che spesso lo portavano a distruggere la nostra casa, a confinarmi in una stanza, a minacciarmi. Ho cercato il coraggio di lasciarlo più volte, ma sapevo che ogni volta avrebbe preso a chiamarmi, incessantemente, minacciando il suicidio», spiegò nel 2016, in una confessione affidata a Rolling Stone prima, Variety poi. «Una volta, sono tornata sui miei passi, per riprovarci e calmare la situazione. Allora, mi ha chiusa nella nostra stanza da letto e mi ha ordinato di inginocchiarmi. Poi, ha legato insieme le mie mani e i miei piedi. Quando ben sono stata legata, ha cominciato a picchiarmi e ad imprimere piccole scosse alle parti più sensibili del mio corpo. Lo ha fatto con un elettrostimolatore (in uso nelle pratiche bondage, ndr), uno strumento di tortura. Secondo lui, era il modo in cui avrei potuto esprimergli la mia lealtà. Ma il dolore è stato atroce. Mi è sembrato di abbandonare pian piano il mio corpo. Una parte di me è morta quel giorno», confessò l’attrice e cantante, che, a cinque anni dalle prime parole, è riuscita a trovare la forza per dare un nome e un volto al suo carnefice. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cinque anni sono passati dalla prima denuncia, da quando Evan Rachel Wood raccontò di essere stata vittima di abusi tanto feroci da averi indotto alla morte una parte di sé. «Aveva attacchi di estrema gelosia, che spesso lo portavano a distruggere la nostra casa, a confinarmi in una stanza, a minacciarmi. Ho cercato il coraggio di lasciarlo più volte, ma sapevo che ogni volta avrebbe preso a chiamarmi, incessantemente, minacciando il suicidio», spiegò nel 2016, in una confessione affidata a Rolling Stone prima, Variety poi. «Una volta, sono tornata sui miei passi, per riprovarci e calmare la situazione. Allora, mi ha chiusa nella nostra stanza da letto e mi ha ordinato di inginocchiarmi. Poi, ha legato insieme le mie mani e i miei piedi. Quando ben sono stata legata, ha cominciato a picchiarmi e ad imprimere piccole scosse alle parti più sensibili del mio corpo. Lo ha fatto con un elettrostimolatore (in uso nelle pratiche bondage, ndr), uno strumento di tortura. Secondo lui, era il modo in cui avrei potuto esprimergli la mia lealtà. Ma il dolore è stato atroce. Mi è sembrato di abbandonare pian piano il mio corpo. Una parte di me è morta quel giorno», confessò l’attrice e cantante, che, a cinque anni dalle prime parole, è riuscita a trovare la forza per dare un nome e un volto al suo carnefice.

