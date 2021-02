Evan Rachel Wood contro Marylin Manson: “Ha abusato di me per anni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Arrivano all’improvviso, come un pugno nello stomaco, le pesanti accuse che Evan Rachel Wood lancia nei confronti di Marylin Manson, il cantante rock con cui l’attrice ha fatto coppia per anni tra alti e bassi. “Il nome dell’uomo che ha abusato di me è Brian Warner, più noto a tutti come Marilyn Manson. Mi ha adescata quando ero un’adolescente e ha mostruosamente abusato di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi a lui. Sono stufa di vivere nel timore di ricatto o rappresaglia. Sono qui per accusare quest’uomo pericoloso e l’industria che l’ha sempre difeso e protetto, prima che possa rovinare altre vite. Sono dalla parte delle vittime che non vogliono più restare in ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 febbraio 2021) Arrivano all’improvviso, come un pugno nello stomaco, le pesanti accuse chelancia nei confronti di, il cantante rock con cui l’attrice ha fatto coppia pertra alti e bassi. “Il nome dell’uomo che hadi me è Brian Warner, più noto a tutti come Marilyn. Mi ha adescata quando ero un’adolescente e ha mostruosamentedi me per. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi a lui. Sono stufa di vivere nel timore di ricatto o rappresaglia. Sono qui per accusare quest’uomo pericoloso e l’industria che l’ha sempre difeso e protetto, prima che possa rovinare altre vite. Sono dalla parte delle vittime che non vogliono più restare in ...

