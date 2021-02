Evan Rachel Wood contro Marilyn Manson: le accuse sono pesantissime (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’attrice Evan Rachel Wood con un post su Instagram si scaglia contro Marilyn Manson: “Uomo pericolosissimo” Getty imagesAlla fine il nome è spuntato. L’attrice Evan Rachel Wood già tempo fa aveva rivelato di avere avuto una “relazione abusiva” ma non aveva mai fatto il nome. Con un posto su Instagram ora ha svelato l’identità. Si tratta del cantante Brian Warner, ai più noti come Marilyn Manson. In realtà che potesse trattarsi di lui si era ipotizzato. La storia d’amore era nota. sono stati fidanzati per quasi quattro anni, dal 2007, quando lei aveva 19 anni e lui 38. Nel 2010 si seppe che erano fidanzati e sette mesi dopo si lasciarono. Secondo l’attrice, il cantante ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’attricecon un post su Instagram si scaglia: “Uomo pericolosissimo” Getty imagesAlla fine il nome è spuntato. L’attricegià tempo fa aveva rivelato di avere avuto una “relazione abusiva” ma non aveva mai fatto il nome. Con un posto su Instagram ora ha svelato l’identità. Si tratta del cantante Brian Warner, ai più noti come. In realtà che potesse trattarsi di lui si era ipotizzato. La storia d’amore era nota.stati fidanzati per quasi quattro anni, dal 2007, quando lei aveva 19 anni e lui 38. Nel 2010 si seppe che erano fidanzati e sette mesi dopo si lasciarono. Secondo l’attrice, il cantante ...

kuromisoojin : RT @JeAVRIL93: Evan Rachel Wood ha finalmente fatto il nome quindi non avete più nemmeno quella scusa ora, smettete di supportare Marilyn M… - sibilla75 : Che delusione, che brutta notizia ????? - Slayeon98 : RT @JeAVRIL93: Evan Rachel Wood ha finalmente fatto il nome quindi non avete più nemmeno quella scusa ora, smettete di supportare Marilyn M… - SAonlinemag : #EvanRachelWood, ovvero l'attrice nota per aver interpretato il ruolo di Dolores nella serie tv Westworld, ha forma… - Noovyis : (Evan Rachel Wood: 'Marilyn Manson ha abusato di me per anni', l'accusa sui social) Playhitmusic - -