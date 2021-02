Evan Rachel Wood contro Marilyn Manson: “Ha abusato di me per anni”, e spuntano altre vittime (Di lunedì 1 febbraio 2021) Accuse gravissime, quelle pubblicate da Evan Rachel Wood contro Marilyn Manson. L’attrice de Le Idi Di Marzo ha accusato il Reverendo di ripetuti abusi, manipolazione psicologica e lavaggio del cervello. Il tutto in un semplice testo pubblicato sui social che ora sta facendo il giro del mondo. Evan Rachel Wood contro Marilyn Manson L’attrice in passato aveva già fatto accenno a una relazione tossica che l’aveva devastata, ma non aveva mai svelato il nome del suo carnefice. Chi ha memoria ricorda Evan Rachel Wood conobbe il Reverendo nel 2007, con lei appena ventenne, ma la loro relazione durò appena 3 anni e si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Accuse gravissime, quelle pubblicate da. L’attrice de Le Idi Di Marzo ha accusato il Reverendo di ripetuti abusi, manipolazione psicologica e lavaggio del cervello. Il tutto in un semplice testo pubblicato sui social che ora sta facendo il giro del mondo.L’attrice in passato aveva già fatto accenno a una relazione tossica che l’aveva devastata, ma non aveva mai svelato il nome del suo carnefice. Chi ha memoria ricordaconobbe il Reverendo nel 2007, con lei appena ventenne, ma la loro relazione durò appena 3e si ...

