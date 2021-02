Evan Rachel Wood accusa Marilyn Manson | “Ha mostruosamente abusato di me | mi ha fatto il lavaggio del cervello”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Il nome dell’uomo che hadi me è Brian Warner, più noto a tutti come. Mi ha adescata quando ero un’adolescente e hadi me per anni“. Inizia così lo sfogo diche, in un post su Instagram, ha confessato il segreto che si è portata dentro per tutti questi anni: le violenze che è stata costretta a subire per mano del suo ex fidanzato, il cantante, appunto. L’attrice, celebre per il suo ruolo in Westworld, aveva già rivelato in passato di aver vissuto una “relazione abusiva”, ma finora non aveva maiil nome del suo aggressore. In molti avo ipotizzato si trattasse proprio di...

Wood, attrice e cantante, ha affermato che Marilyn Manson è la persona a cui si è riferita negli anni in cui ha parlato di essere una sopravvissuta alla violenza domestica. La relazione ...Le accuse diWood a Marilyn Manson 'Il nome dell'uomo che ha abusato di me è Brian Warner , più noto a tutti come Marilyn Manson', ha scritto infatti l'attrice, che poi ha ricostruito quanto sarebbe ...Evan Rachel Wood has come forward to accuse ex-fiancé Marilyn Manson of "horrifically" abusing her. The Westworld star has previously spoken out about her experiences with domestic abuse, and in an ...Actress Evan Rachel Wood accused ex-fiancé Marilyn Manson of abusing her “for years,” naming him as the man she has has referred to in conversations about being a survivor of domestic violence. Wood, ...