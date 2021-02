Eurozona, la crescita del manifatturiero rimane elevata (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Eurozona conferma una buona crescita del settore manifatturiero a gennaio, espandendosi a un tasso elevato e per il settimo mese di fila. Lo conferma l’ultimo report di Markit sui PMI, gli indici sulle aspettative dei direttori acquisti delle aziende manifatturiere. L’indice PMI manifatturiero cala a 54,8 punti a gennaio, in leggera discesa da 55,2 di dicembre e di poco variato dalla precedente stima flash. Il tasso registrato è stato comunque tra quelli maggiori osservati durante gli ultimi due anni e mezzo. L’indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero rimane infatti ben al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione. A livello nazionale, il PMI in Italia si è portato a 55,1 punti, ai massimi da 34 mesi, il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’conferma una buonadel settorea gennaio, espandendosi a un tasso elevato e per il settimo mese di fila. Lo conferma l’ultimo report di Markit sui PMI, gli indici sulle aspettative dei direttori acquisti delle aziende manifatturiere. L’indice PMIcala a 54,8 punti a gennaio, in leggera discesa da 55,2 di dicembre e di poco variato dalla precedente stima flash. Il tasso registrato è stato comunque tra quelli maggiori osservati durante gli ultimi due anni e mezzo. L’indicatore dello stato di salute del settoreinfatti ben al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione. A livello nazionale, il PMI in Italia si è portato a 55,1 punti, ai massimi da 34 mesi, il ...

giornaleradiofm : Pil IV trimestre rimbalzano, su Francia, Germania e Spagna: (ANSA) - ROMA, 29 GEN - Crescita economica più forte de… - CommercioDi : L’ Europa ipotizza per il 2023 un aumento delle esportazioni dei prodotti Dop europei che dovrebbe andare dal 25 al… - mariacarla1963 : RT @filippo_nesi: Per il 2021 l'FMI stima una crescita del PIL del 5,1% per gli Stati Uniti 4,2% per l'Eurozona 3,5% per la Germania 3,0%… - brunellf : RT @filippo_nesi: Per il 2021 l'FMI stima una crescita del PIL del 5,1% per gli Stati Uniti 4,2% per l'Eurozona 3,5% per la Germania 3,0%… - floppy391 : RT @filippo_nesi: Per il 2021 l'FMI stima una crescita del PIL del 5,1% per gli Stati Uniti 4,2% per l'Eurozona 3,5% per la Germania 3,0%… -