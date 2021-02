Europa e Wall Street in rialzo, «retail mania» fa volare l’argento. Atlantia strappa a Piazza Affari (Di lunedì 1 febbraio 2021) In ripresa il manifatturiero in Italia a gennaio, in calo quello tedesco. Brillanti le Borse asiatiche tra i dati cinesi e l'iniezione di liquidità arrivata da Pechino. Dopo GameStop è il rally dell'argento a tenere banco nella sfida dei piccoli trader delle piattaforme social e i grandi fondi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 1 febbraio 2021) In ripresa il manifatturiero in Italia a gennaio, in calo quello tedesco. Brillanti le Borse asiatiche tra i dati cinesi e l'iniezione di liquidità arrivata da Pechino. Dopo GameStop è il rally dell'argento a tenere banco nella sfida dei piccoli trader delle piattaforme social e i grandi fondi

In rialzo anche Wall Street dove è la "retail mania" - cioè la corsa dei piccoli trader attraverso piattaforme social a scommettere su alcuni asset contro i grandi fondi - a tenere banco: il focus si ...

Tasse nomadi Lo avevamo raccontato già per l'Europa . Ora anche negli Stati Uniti cominciano a ...dei gruppi di piccoli investitori che da Reddit stanno mettendo in crisi i big della finanza di Wall ...

Era abbastanza prevedibile, dopo un lungo rimbalzo, i mercati cercano anche degli appigli su cui appoggiare una fase correttiva. Le cosiddette mani forti restano vigili, ma non ci sono le basi per una ...

Piazza Affari prosegue in rialzo nella prima seduta di febbraio, rimbalzando dalle perdite delle ultime due settimane, in un mercato sostenuto dall'andamento positivo dei futures sugli indici Usa che ...

