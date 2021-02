Estrema Fulminea - Dalla Motor valley arriva una nuova hypercar elettrica

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Laemiliana è nota in tutto il mondo per il suo concentrato di passione, tradizione e competenze che dà vita a veri e propri sogni su quattro ruote. Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani,ra e Ducati sono solo i nomi più in vista di un elenco di aziende destinato ad allungarsi sempre di più grazie a nuovi progetti che dimostrano la continua vitalità della terra deii per eccellenza. Si parla di iniziative sia estere, come la joint venture tra i cinesi della Faw e la Silk Ev, che locali. Quest'ultimo è il caso di Automobili, una startup nata lo scorso anno per opera dell'imprenditore Gianfranco Pizzuto, co-fondatore e finanziatore della Fisker Automotive nel 2007, ma già in grado di presentare, seppur parzialmente, i primi frutti del proprio lavoro: la ...