Esiste il rischio che i vaccini anti-Covid facciano contrarre forme più gravi della malattia? No! (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ci avete segnalato un post che circola in rete, firmato da un certo avvocato Scifo, dove si linka uno studio dalla libreria online di PubMed, su presunti pericoli riguardo ai vaccini contro il nuovo Coronavirus. Ricordiamo che si tratta appunto di un database che pubblica – integralmente o in parte – articoli scientifici pubblicati da terze parti, non di una rivista vera e propria. Non si esegue alcuna verifica dei contenuti. L'autore del post elenca tre presunte evidenze che emergerebbero dalla ricerca: «1. i vaccinati rischiano di contrarre la malattia Covid in modo PEGGIORE rispetto ai non vaccinati; 2. il vaccino potrebbe attivare malattie che non sapevamo di avere; 3. la gente NON E' INFORMATA su questi rischi prima di fare il vaccino». Il post dell'avvocato Scifo. È bene notare che nel contesto ...

