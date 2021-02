Emma Marrone, la cantante esce allo scoperto: “Ti amo” FOTO (Di lunedì 1 febbraio 2021) La dedica rilasciata da Emma Marrone sul suo profilo Instagram non lascia dubbi. Ecco chi è la persona più importante della sua vita. Con un post estremamente dolce, Emma Marrone fa gli auguri di compleanno alla mamma. La donna compie gli anni, ed ecco che la cantante di origini salentine ma venuta al mondo a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 febbraio 2021) La dedica rilasciata dasul suo profilo Instagram non lascia dubbi. Ecco chi è la persona più importante della sua vita. Con un post estremamente dolce,fa gli auguri di compleanno alla mamma. La donna compie gli anni, ed ecco che ladi origini salentine ma venuta al mondo a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GuitarDaniele : - BimbaDelTrash : RT @okeicomevuoitu: Matilde Brandi, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini che alle 2 di notte ci deliziano con una performance esclusiva di “Amam… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Resta Ancora Un Po - GuitarDaniele : C'èra qualcuno che zitto zitto stava rosicando tra me e emma marrone solo per farci dispetti ma come è la fortun… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Che mondo sarebbe senza leonesse @MarroneEmma ????????Emma Marrone Notte Dedy -