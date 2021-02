Emergenza migranti nei Balcani, il medico Bartolo: «Spiegateci perché ci avete impedito di vedere oltre il confine» – L’intervista (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Tutto intorno c’era la bufera. Le persone camminavano a piedi scalzi nella neve e si lavavano all’aperto, fuori dalle tende. Se nessuno interviene, queste persone non arriveranno a primavera». Pietro Bartolo è in viaggio nei Balcani da tre giorni. Con tre suoi colleghi del Parlamento europeo – Alessandra Moretti, Pierfrancesco Majorino e Brando Banifei – è partito in missione sulla rotta Balcanica per verificare le condizioni di vita di chi prova a chiedere asilo all’Europa passando da Est. Nel tragitto di ritorno dalla Bosnia, Bartolo si tormenta per quello che ha visto negli accampamenti. Ma a disturbarlo è anche quello che non è riuscito a vedere a causa dei blocchi della polizia di confine, in Croazia. Senza apparenti spiegazioni, gli agenti gli hanno sbarrato la strada ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Tutto intorno c’era la bufera. Le persone camminavano a piedi scalzi nella neve e si lavavano all’aperto, fuori dalle tende. Se nessuno interviene, queste persone non arriveranno a primavera». Pietroè in viaggio neida tre giorni. Con tre suoi colleghi del Parlamento europeo – Alessandra Moretti, Pierfrancesco Majorino e Brando Banifei – è partito in missione sulla rottaca per verificare le condizioni di vita di chi prova a chiedere asilo all’Europa passando da Est. Nel tragitto di ritorno dalla Bosnia,si tormenta per quello che ha visto negli accampamenti. Ma a disturbarlo è anche quello che non è riuscito aa causa dei blocchi della polizia di, in Croazia. Senza apparenti spiegazioni, gli agenti gli hanno sbarrato la strada ...

frmango65 : RT @BentivogliMarco: il freddo che prova questo bambino e' il nostro disinteresse, il gelo della nostra indifferenza per la catastrofe uman… - MariaAn32957564 : RT @TardinoAnnalisa: #Migranti, Lega: emergenza #Sicilia, convocare dibattito urgente al #Parlamentoeuropeo. Come abbiamo sottolineato con… - K_FITERMANN : RT @caritas_milano: Catastrofe Umanitaria in #Bosnia Almeno 900 persone #migranti vivono sotto ripari di fortuna in quello che è rimasto d… - robicarav71 : RT @caritas_milano: Catastrofe Umanitaria in #Bosnia Almeno 900 persone #migranti vivono sotto ripari di fortuna in quello che è rimasto d… - SoniaLaVera : RT @francescatotolo: Nonostante l'emergenza #coronavirus, non si ferma l'immigrazione: il numero degli sbarchi è triplicato nel 2020, grazi… -