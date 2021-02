Elettrodomestici, cambiano le classi energetiche: le novità (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 1° marzo cambia la suddivisione delle classi energetiche degli Elettrodomestici. Vediamo la nuova etichettatura prevista dalla Commissione europea. Nel segno della sostenibilità ambientale, a partire dal 1° marzo gli Elettrodomestici cambiano la loro classe energetica anche in Italia. I criteri della nuova etichettatura seguono le regole approvate dalla Commissione europea con l’obiettivo di generare sempre più risparmio ecologico. La nuova classificazione parte dalla lettera A e arriva fino alla lettera G. Vengono messi da parte i segni “+” e vengono aggiunti i codici Qr per consentire agli acquirenti di avere informazioni più dettagliate. Ti potrebbe interessare anche -> Ecobonus, già esaurito un terzo dei fondi per i veicoli a basse ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 1° marzo cambia la suddivisione delledegli. Vediamo la nuova etichettatura prevista dalla Commissione europea. Nel segno della sostenibilità ambientale, a partire dal 1° marzo glila loro classe energetica anche in Italia. I criteri della nuova etichettatura seguono le regole approvate dalla Commissione europea con l’obiettivo di generare sempre più risparmio ecologico. La nuovaficazione parte dalla lettera A e arriva fino alla lettera G. Vengono messi da parte i segni “+” e vengono aggiunti i codici Qr per consentire agli acquirenti di avere informazioni più dettagliate. Ti potrebbe interessare anche -> Ecobonus, già esaurito un terzo dei fondi per i veicoli a basse ...

statodelsud : Elettrodomestici, novità sulla classe energetica: ecco come cambiano le etichette - Pino__Merola : Elettrodomestici, novità sulla classe energetica: ecco come cambiano le etichette - LN7373 : RT @SkyTG24: Elettrodomestici, novità sulla classe energetica: ecco come cambiano le etichette - OrazioZoccolan : RT @SkyTG24: Elettrodomestici, novità sulla classe energetica: ecco come cambiano le etichette - SkyTG24 : Elettrodomestici, novità sulla classe energetica: ecco come cambiano le etichette -