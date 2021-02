QuotidianPost : Elettrodomestici: cambia la classificazione energetica dal 1 marzo 2021, ecco le novità - Fabyfreethinker : RT @ilSalvagenteit: Il 1° marzo (ma già oggi su molti elettrodomestici) debutta la nuova etichetta energetica che abolisce la classe A+++ e… - fabpmcg : @Insgaet E naturalmente di domenica! Comunque è vero, elettrodomestici ora 'programmati'per durare un tot,e poi via… - udiconer : RT @ilSalvagenteit: Il 1° marzo (ma già oggi su molti elettrodomestici) debutta la nuova etichetta energetica che abolisce la classe A+++ e… - DaniSalvestroni : RT @ilSalvagenteit: Il 1° marzo (ma già oggi su molti elettrodomestici) debutta la nuova etichetta energetica che abolisce la classe A+++ e… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettrodomestici cambia

Corriere della Sera

... avere acqua calda, cucinare, utilizzaree luce. Il mondo delle promozioni gas ed ...di Febbraio per risparmiare di più Passiamo all'analisi delle 5 migliori offerte gas per chi...Nonniente se la casa è nuova o l'avete acquistata da tanto tempo. Supponiamo che abbia effettuato una spesa di 15 mila euro IVA compresa per l'acquisto di mobili, arredi ed...Novità per gli elettrodomestici. Dal primo marzo la CE introduce le nuove classi energetiche in base ai nuovi standard di sostenibilità ambientale.Dal 1° Marzo cambiano le regole per le etichette che indicano l'efficienza energetica per gli elettrodomestici. Le nuove disposizioni, approvate dalla ...