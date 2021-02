Eldor Shomurodov: “il Messi uzbeko” che vuole prendersi il Genoa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Eldor Shomurodov, classe 1995, si sta ritagliando un buono spazio da protagonista nel Genoa. Arrivato nella scorsa sessione estiva di calciomercato dal Rostov, è stato acquistato dalla società ligure per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. L’attaccante ha fino ad ora collezionato 14 presenze in campionato realizzando 2 reti e mettendo a referto un assist. Di certo numeri non particolarmente entusiasmanti, ma l’uzbeko ha fatto vedere buonissime qualità e ampi margini di crescita. C’è anche da considerare che questi sono stati i primi mesi nel campionato italiano per il calciatore e quindi un periodo di adattamento è preventivabile. L’ex Rostov sta diventando sempre di più un titolare e per il subentrato Ballardini è una risorsa fondamentale. Shomurodov, la storia del “Messi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021), classe 1995, si sta ritagliando un buono spazio da protagonista nel. Arrivato nella scorsa sessione estiva di calciomercato dal Rostov, è stato acquistato dalla società ligure per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. L’attaccante ha fino ad ora collezionato 14 presenze in campionato realizzando 2 reti e mettendo a referto un assist. Di certo numeri non particolarmente entusiasmanti, ma l’ha fatto vedere buonissime qualità e ampi margini di crescita. C’è anche da considerare che questi sono stati i primi mesi nel campionato italiano per il calciatore e quindi un periodo di adattamento è preventivabile. L’ex Rostov sta diventando sempre di più un titolare e per il subentrato Ballardini è una risorsa fondamentale., la storia del “...

