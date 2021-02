Eight for Silver, Sean Ellis: “La violenza grafica? Faccio film che io per primo vorrei vedere” (Di lunedì 1 febbraio 2021) La nostra intervista a Sean Ellis, regista di Eight for Silver che ci racconta come ha rielaborato il mito del lupo mannaro nel film in anteprima al Sundance 2021. Dopo Metro Manila e Missione Anthropoid, Sean Ellis fa ritorno alle atmosfere inglesi per l'horror Eight for Silver, elegante period movie che rielabora il mito del lupo mannaro. La creatura in questione si manifesta in un insediamento britannico nella campagna francese, evocata da una maledizione rom a seguito dell'orribile violenza subita dagli zingari insediati nell'area per mano degli inglesi. A indagare sugli orrori provocati dalla creatura sarà un esperto patologo che ha le fattezze di Boyd Holbrook. Incontriamo (virtualmente) Sean ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) La nostra intervista a, regista diforche ci racconta come ha rielaborato il mito del lupo mannaro nelin anteprima al Sundance 2021. Dopo Metro Manila e Missione Anthropoid,fa ritorno alle atmosfere inglesi per l'horrorfor, elegante period movie che rielabora il mito del lupo mannaro. La creatura in questione si manifesta in un insediamento britannico nella campagna francese, evocata da una maledizione rom a seguito dell'orribilesubita dagli zingari insediati nell'area per mano degli inglesi. A indagare sugli orrori provocati dalla creatura sarà un esperto patologo che ha le fattezze di Boyd Holbrook. Incontriamo (virtualmente)...

