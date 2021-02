Effetto Covid: Ryanair stima perdita poco sotto il miliardo, ripresa a fine 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) È di gran lunga la peggiore performance finanziaria della storia di Ryanair. La causa, naturalmente, è il Covid che “semina il panico” e ferma i viaggi. La compagnia low cost prevede una perdita di poco inferiore al miliardo di euro - un rosso tra 850 e 950 milioni nell’intero anno finanziario - ma si mantiene solida per liquidità ed è fiduciosa per l’estate. “Covid-19 continua a seminare il panico nel settore” ha detto Michael O’Leary, spiegando che “l’anno finanziario 2021 sarà il più difficile in 35 anni di storia”. Tra luglio e settembre però la ripresa dovrebbe accelerare, prima di ritornare tra il 70% e il 90% dei livelli normali fra ottobre e marzo. In inverno “speriamo nel ritorno a una qualche normalità” spiega l’azienda. Le restrizioni per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) È di gran lunga la peggiore performance finanziaria della storia di. La causa, naturalmente, è ilche “semina il panico” e ferma i viaggi. La compagnia low cost prevede unadiinferiore aldi euro - un rosso tra 850 e 950 milioni nell’intero anno finanziario - ma si mantiene solida per liquidità ed è fiduciosa per l’estate. “-19 continua a seminare il panico nel settore” ha detto Michael O’Leary, spiegando che “l’anno finanziariosarà il più difficile in 35 anni di storia”. Tra luglio e settembre però ladovrebbe accelerare, prima di ritornare tra il 70% e il 90% dei livelli normali fra ottobre e marzo. In inverno “speriamo nel ritorno a una qualche normalità” spiega l’azienda. Le restrizioni per ...

HuffPostItalia : Effetto Covid: Ryanair stima perdita poco sotto il miliardo, ripresa a fine 2021 - Cesbronson : @Sabbath_fed Sono terrificanti!!! Se prendi certe medicine ti potrebbe venire il colera ... adesso sarebbe meglio d… - cro_cro_001 : RT @Ussignur_: @Gianlustella tutte balle, in questo thread ( - MatteoBandit2 : RT @Ussignur_: @Gianlustella tutte balle, in questo thread ( - alian_maria : @LaPrimaManina Sono tutti ottenebrati Non sarà mica stato un effetto imprevedibile del covid??? -