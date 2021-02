“Eccomi dopo l’intervento” Francesco Chiofalo mostra in diretta il nuovo ritocchino Ma finisce massacrato

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nei giorni scorsiaveva annunciato l’intenzione di operarsi. Infatti, aveva comunicato a tutti i suoi fan di essere in Turchia, più precisamente nella città di Istanbul, per effettuare un intervento chirurgico. Non per un problema di salute fortunatamente, ma per aggiustare alcuni aspetti del suo corpo. Ricorderete che precedentemente aveva deciso di sottoporsi ad un trapianto di barba perché non amava particolarmente quella che aveva prima del ritocco. Parlando di sé, aveva detto in passato: “Voglio essere sincero e dire una cosa mai detta finora: io in realtà non mi piaccio, mi vedo bruttissimo sin da quando sono piccolo, non accetto la mia immagine – ha detto ai fan – Ecco forse il motivo per cui ho voluto modificare il mio corpo, con la palestra, con i tatuaggi. Non mi sono mai accettato e con questo intervento di chirurgia ...