“È incinta, quarto figlio per lei”. L’attrice lo aveva tenuto nascosto ma i fotografi l’hanno ‘presa’. Un’altra gioia a 42 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Laetitia Casta, la notizia rende tutti felici. L’attrice e top model è in dolce attesa del suo quarto figlio. Nessuna conferma da parte della Casta, ma le foto diffuse mostrano chiaramente il pancione in primo piano. L’ultima gravidanza di Laetitia risale a 11 anni fa e si tratterebbe del primo figlio nato dal matrimonio con Louis Garrel, regista francese sposato nel giugno 2017 a Lumio, in Corsica. Nello specifico, la foto con il pancione di Laetitia Casta occupa la copertina dell’ultimo numero di Voici. Lo scatto risalirebbe al 21 gennaio, quando si è recata al Conservatorio di Courbevoie per assistere a un’esibizione della figlia maggiore Sahteene, 19 anni, nata dal fotografo e regista Stéphane Sednaoui. Orlando e Athena, il secondo e la terza figlia della top model, sono nati ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Laetitia Casta, la notizia rende tutti felici.e top model è in dolce attesa del suo. Nessuna conferma da parte della Casta, ma le foto diffuse mostrano chiaramente il pancione in primo piano. L’ultima gravidanza di Laetitia risale a 11fa e si tratterebbe del primonato dal matrimonio con Louis Garrel, regista francese sposato nel giugno 2017 a Lumio, in Corsica. Nello specifico, la foto con il pancione di Laetitia Casta occupa la copertina dell’ultimo numero di Voici. Lo scatto risalirebbe al 21 gennaio, quando si è recata al Conservatorio di Courbevoie per assistere a un’esibizione della figlia maggiore Sahteene, 19, nata dal fotografo e regista Stéphane Sednaoui. Orlando e Athena, il secondo e la terza figlia della top model, sono nati ...

