Durante la pandemia torna lo spettro dell’ex: la ricerca Usa (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Contatti con gli ex partner, difficoltà a gestire le relazioni familiari confinati dentro le mura domestiche e a tenere in equilibrio la dimensione coniugale con quella genitoriale. “I ricercatori del Kinsey institute stanno studiando come la pandemia sta influenzando le relazioni di coppia e il rischio di infedeltà. I risultati mostrano che circa il 20% degli intervistati ha riferito di aver contattato un ex partner durante la pandemia, circa il 50% ne ha contattato più di uno. Un altro 25% ha riferito di essere stato contattato da un ex partner e la maggior parte ha risposto a questo contatto. Tra coloro che sono impegnati in una relazione di coppia, il 13% circa ha contattato un ex partner durante la pandemia”. A illustrare i risultati di questo studio statunitense è Giuseppe Ruggiero, psichiatra, psicoterapeuta e direttore dell’Istituto di medicina e psicologia sistemica di Napoli, nel suo intervento alla Conferenza nazionale della Società italiana di psicoterapia (Sipsic) intitolata ‘La psicoterapia al tempo della pandemia: la salute mentale nel cuore della salute pubblica’. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Contatti con gli ex partner, difficoltà a gestire le relazioni familiari confinati dentro le mura domestiche e a tenere in equilibrio la dimensione coniugale con quella genitoriale. “I ricercatori del Kinsey institute stanno studiando come la pandemia sta influenzando le relazioni di coppia e il rischio di infedeltà. I risultati mostrano che circa il 20% degli intervistati ha riferito di aver contattato un ex partner durante la pandemia, circa il 50% ne ha contattato più di uno. Un altro 25% ha riferito di essere stato contattato da un ex partner e la maggior parte ha risposto a questo contatto. Tra coloro che sono impegnati in una relazione di coppia, il 13% circa ha contattato un ex partner durante la pandemia”. A illustrare i risultati di questo studio statunitense è Giuseppe Ruggiero, psichiatra, psicoterapeuta e direttore dell’Istituto di medicina e psicologia sistemica di Napoli, nel suo intervento alla Conferenza nazionale della Società italiana di psicoterapia (Sipsic) intitolata ‘La psicoterapia al tempo della pandemia: la salute mentale nel cuore della salute pubblica’.

CarloCalenda : Un mese e mezzo di pre crisi e crisi durante una pandemia è una roba abbastanza invereconda. Il tutto per passare d… - umanesimo : @PMO_W @svirgola2 @info_zampa @MelgerTina @robertdolci @Il_Vitruviano @FabrizioChiodo @giorgiogilestro… - billy_blaze87 : Scorrere graduatoriaVFPconcorso1148AllAg #PoliziadiStato soluzione per ottimizzare tempi assunzionali durante… - billy_blaze87 : Scorrere graduatoriaVFPconcorso1148AllAg #PoliziadiStato soluzione per ottimizzare tempi assunzionali durante… - Monica_Torriani : RT @pluigiantonelli: Angelini Pharma è su @repubblica come esempio di solidarietà verso la comunità durante la fase più dura della pandemia… -

Ultime Notizie dalla rete : Durante pandemia Il punto sui vaccini e le altre notizie sul virus

... riferendosi in particolar modo alle comunità ortodosse che hanno più volte ignorato le misure di sicurezza durante la pandemia. Il confinamento prevede, tra le altre misure, il divieto di tutti i ...

Mercati finanziari e Coronavirus: quali opportunità con il trading online nel 2021?

Come iniziare a investire durante la pandemia di Covid - 19 Fare trading online durante la pandemia richiede particolare prudenza, infatti nonostante alcuni segnali incoraggianti in questo avvio di ...

Lodi: mancanze durante la pandemia, un dossier bacchetta l’Asst IL GIORNO Il punto sui vaccini e le altre notizie sul virus

I vaccini in uso nel mondo, uno studio nel Regno Unito su chiusura delle scuole e future ricadute economiche, Taiwan ha registrato la prima morte per covid-19 in nove mesi: l’attualità sulla pandemia.

Come se la pandemia non ci fosse. Darsena presa d'assalto dai milanesi

Centinaia di milanesi hanno approfittato della bella giornata di sole per stare all'aria aperta e queste sono le immagini della Darsena presa d'assalto dai residenti. Un andirivieni di persone continu ...

... riferendosi in particolar modo alle comunità ortodosse che hanno più volte ignorato le misure di sicurezzala. Il confinamento prevede, tra le altre misure, il divieto di tutti i ...Come iniziare a investireladi Covid - 19 Fare trading onlinelarichiede particolare prudenza, infatti nonostante alcuni segnali incoraggianti in questo avvio di ...I vaccini in uso nel mondo, uno studio nel Regno Unito su chiusura delle scuole e future ricadute economiche, Taiwan ha registrato la prima morte per covid-19 in nove mesi: l’attualità sulla pandemia.Centinaia di milanesi hanno approfittato della bella giornata di sole per stare all'aria aperta e queste sono le immagini della Darsena presa d'assalto dai residenti. Un andirivieni di persone continu ...