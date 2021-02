Due milioni di italiani sono stati vaccinati contro il Covid: più donne che uomini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il dato è aggiornato alle 18.45 di ieri. sono 1.958.691 le dosi di vaccino contro il Covid - 19 finora somministrate in Italia, l'84,2% del totale delle dosi consegnate (2.324.985). La ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il dato è aggiornato alle 18.45 di ieri.1.958.691 le dosi di vaccinoil- 19 finora somministrate in Italia, l'84,2% del totale delle dosi consegnate (2.324.985). La ...

