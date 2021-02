Dpcm 14 gennaio, le nuove Faq del governo: cosa si può fare e cosa no zona per zona (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre i dati sulla pandemia continuano a essere poco rassicuranti, le misure intraprese dal governo con il Dpcm 14 gennaio stabiliscono nuove restrizioni e ne cambiano altre, generando sempre qualche dubbio tra i cittadini su cosa sia esattamente possibile o non possibile fare, soprattutto in alcuni casi limite per i quali l’applicazione delle suddette restrizioni può essere in dubbio. Per questo il governo ha cercato di risolvere i dubbi dei cittadini provando a rispondere ad alcune domande frequenti, soprattutto riguardo gli spostamenti ma anche sull’attività all’aperto e in generale su ogni questione possa essere poco chiara sulla questione restrizioni. Vediamo nel dettaglio cosa è possibile o non è possibile ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre i dati sulla pandemia continuano a essere poco rassicuranti, le misure intraprese dalcon il14stabilisconorestrizioni e ne cambiano altre, generando sempre qualche dubbio tra i cittadini susia esattamente possibile o non possibile, soprattutto in alcuni casi limite per i quali l’applicazione delle suddette restrizioni può essere in dubbio. Per questo ilha cercato di risolvere i dubbi dei cittadini provando a rispondere ad alcune domande frequenti, soprattutto riguardo gli spostamenti ma anche sull’attività all’aperto e in generale su ogni questione possa essere poco chiara sulla questione restrizioni. Vediamo nel dettaglioè possibile o non è possibile ...

InSic_it : Buongiorno a tutti Il nostro #monitoraggio normativo comincia con le nuove ordinanze del Ministero Salute che cambi… - N4P31 : @cieloitalia_ @PonytaEle Sarà per quello che i dpcm di gennaio scadono a marzo ?? - ZambitoJoseph : Difesa: 3.400 Posti per Carabinieri, Pompieri, Poliziotti e Finanzieri E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale… - N4P31 : @clamar65 @Cmmy3 In fondo alla pagina trovi il testo originale - infomuseumitaly : RT @museoarcheovr: I Musei della Direzione regionale Musei Veneto riaprono al pubblico, secondo le indicazioni del DPCM del 14 gennaio 2021… -