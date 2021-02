Dopo il malore la decisione pazzesca della Carlucci su Baby Alieno: "Senza precedenti" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un clamoroso colpo di scena a Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, Dopo quanto accaduto nell'ultima puntata. Baby Alieno, infatti, torna in gara. Lo ha rivelato la stessa Carlucci a La vita in diretta nella puntata di oggi, lunedì 1 febbraio, in onda sempre su Rai 1. Ovviamente, Baby Alieno tornerà con un altro vip al suo interno, Dopo che i Ricchi e Poveri avevano abbandonato la gara a causa di un malore. "Ringrazio i Ricchi e Poveri per il coraggio e la simpatia. Lo scoop è che Baby Alieno torna nella prossima puntata con una nuova anima all'interno - ha svelato la Carlucci -. Chi sarà? Cominceremo la puntata con lo spareggio tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un clamoroso colpo di scena a Il Cantante Mascherato, il programma di Millyin onda su Rai 1,quanto accaduto nell'ultima puntata., infatti, torna in gara. Lo ha rivelato la stessaa La vita in diretta nella puntata di oggi, lunedì 1 febbraio, in onda sempre su Rai 1. Ovviamente,tornerà con un altro vip al suo interno,che i Ricchi e Poveri avevano abbandonato la gara a causa di un. "Ringrazio i Ricchi e Poveri per il coraggio e la simpatia. Lo scoop è chetorna nella prossima puntata con una nuova anima all'interno - ha svelato la-. Chi sarà? Cominceremo la puntata con lo spareggio tra ...

