Donna uccisa a coltellate in strada: ha cercato di proteggere il fidanzato. Si cerca il suo ex fidanzato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tragedia oggi in Puglia . Una Donna di 29 anni, Sonia Di Maggio , è stata uccisa nel tardo pomeriggio nel Salento, a Specchia Gallone , frazione di Minervino . L'omicidio sarebbe avvenuto a colpi di ...

