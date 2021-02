Dividendo straordinario | Buzzi Unicem rettifica il prezzo dei titoli

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Società attiva nel settore del cementoildei, a seguito dell’assegnazione di unpari a 0,75 euro per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola l’1 febbraio 2021 e pagamento previsto il 3 febbraio 2021. Sui prezzi del titolo, è stato applicato un fattore dipari a 0,96310871. In conseguenza di ciò, il fattore didei volumi è 1,038304388. (Foto: © Luca Ponti 123RF)

