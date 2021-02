Distratta dalla crisi di governo | l’Italia riapre mentre mezza Europa è in lockdown

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Possiamo forse parlare di “riapertura”, visto che oggi, 1 febbraio 2021, ben undici regioni sono passatezona arancione a quella gialla, e altre duezona rossa a quella arancione. Da questa mattina sono circa 35 milioni gli italiani che potranno tornare a sedersi nei tavoli dei bar e dei ristoranti. Fermo restando l’obbligo di mascherina ovunque e il coprifuoco nazionale. Masembra andare totalmente contro tendenza. La Germania, per esempio, registra lo stesso incremento di casi del, ma non ha intenzione di uscire dalpresto. >> Covid, il virologo Pregliasco: “Preoccupato per assembramenti, si rischia terza ondata” Coronavirus inLo scorso venerdì 29 gennaio la Francia, che viaggia al ritmo di quasi 20mila nuovi contagi per giorno, si ...