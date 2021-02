Disegno di legge ‘Nanni’ contro le discriminazioni, Arcigay: “Firmino tutti i consiglieri bergamaschi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche i consiglieri regionali Jacopo Scandella e Niccolò Carretta hanno deciso di firmare e sostenere il Disegno di legge ‘Nanni’, norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Lo fa sapere Arcigay Bergamo Cives: “Speriamo fortemente che tutti i consiglieri regionali bergamaschi si uniscano nella sottoscrizione, perché questa legge permetterà di aiutare tantissimi cittadini e cittadine lombardi”, spiega il presidente Marco Arlati. Dal 10 Gennaio 2021 è partita anche la raccolta firme aperta a tutte e tutti, un’iniziativa realizzata e sostenuta da tutte le Arcigay della Lombardia e da tante associazioni lombarde che si occupano di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche iregionali Jacopo Scandella e Niccolò Carretta hanno deciso di firmare e sostenere ildi, normela discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Lo fa sapereBergamo Cives: “Speriamo fortemente cheregionalisi uniscano nella sottoscrizione, perché questapermetterà di aiutare tantissimi cittadini e cittadine lombardi”, spiega il presidente Marco Arlati. Dal 10 Gennaio 2021 è partita anche la raccolta firme aperta a tutte e, un’iniziativa realizzata e sostenuta da tutte ledella Lombardia e da tante associazioni lombarde che si occupano di ...

