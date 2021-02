Diffonde foto sexy della ex sulle chat, scatta la denuncia: la triste storia nella “Napoli Bene” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha diffuso via whatsapp le foto osé della sua ex fidanzata, con la volontà di danneggiarla. Gli scatti hanno fatto il giro dei social, la ragazza lo ha scoperto e ha presentato una formale denuncia. Ora la Procura dei Minori di Napoli sta indagando su un caso di “revenge-porn” che vede vittima una ragazza di 15 anni che ha denunciato il suo ex fidanzatino con l’accusa di avere diffuso su una frequentatissima chat (decine di migliaia di utenti) di Telegram sue foto dov’è ritratta nuda. Lo rendono noti organi di stampa. nella triste storia sono coinvolti due giovani della cosiddetta “Napoli Bene”. Si tratta di immagini ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha diffuso via whatsapp leosésua ex fidanzata, con la volontà di danneggiarla. Gli scatti hanno fatto il giro dei social, la ragazza lo ha scoperto e ha presentato una formale. Ora la Procura dei Minori dista indagando su un caso di “revenge-porn” che vede vittima una ragazza di 15 anni che hato il suo ex fidanzatino con l’accusa di avere diffuso su una frequentatissima(decine di migliaia di utenti) di Telegram suedov’è ritratta nuda. Lo rendono noti organi di stampa.sono coinvolti due giovanicosiddetta “”. Si tratta di immagini ...

